Сильный дождь прольется в пятницу на московский регион

Жителей московского региона предупредили о сильном дожде. Осадки прогнозируются в период с полудня до 21:00 мск пятницы, 22 августа. На территории Подмосковья объявлен желтый погодный уровень, сообщили ТАСС в Гидрометцентре России.

Предстоящая ночь в московском регионе будет достаточно прохладной, столбики термометров покажут всего плюс 6-8 градусов. По области местами небольшой дождь, плюс 4-9 градусов. Днем в пятницу ожидаются осадки, температура воздуха около 15-17 градусов выше нуля.

По данным синоптиков, проникновению прохладных воздушных масс в центр Европейской России обеспечивает тропосферный циклон. Температура в Москве будет близка к норме, однако не обойдется без дождей.