Собянин объявил о завершении реконструкции образовательного центра "Протон"

Путешествие в мир знаний для этих ребят начинается с экскурсии по обновленному корпусу школы. Директор образовательного комплекса "Протон" показывает ученикам начальных классов каждый кабинет: "Это универсальный класс, в котором теперь можно менять весь образовательный процесс, делать его более гибким, можно проводить групповые занятия. Здесь для каждого ребенка предусмотрен свой персональный шкафчик".

На современные интерьеры дети смотрят восхищенными глазами. Они и не представляли, что здание школы может быть таким красивым и ярким. Для Сони Дрозенко вообще все в новинку. В сентябре она только пойдет в первый класс. И, конечно, пока еще немного растеряна, но любимый кабинет у нее уже точно появился. Под впечатлением и мама Сони. Говорит, что и самой снова захотелось сесть за парту.

Обновили фасад и кровлю, по-новому обустроили просторные учебные классы. О завершении реставрации образовательного комплекса "Протон" рассказал мэр Москвы Сергей Собянин: "В ходе работ в трехэтажной школе на Филевском бульваре обновили фасад, заменили коммуникации, двери и окна, выполнили внутреннюю отделку, благоустроили территорию. Сделали универсальные и специализированные учебные кабинеты, пространства для групповых занятий. Оборудовали современную медиатеку, спортивный и гимнастический залы, уютную столовую".

Теперь все по-последнему слову техники. В каждом кабинете - компьютеры, электронные доски. А сам класс можно даже трансформировать. Появился естественно-научный класс. Здесь и микроскопы, и макеты анатомического строения человека.

В образовательном комплексе "Протон" сделано все, чтобы ребенка с первых дней заинтересовать обучением. Педагоги уверены, что это поможет детям как можно раньше определиться с будущей специальностью.