Названо имя человека, разрушившего брак Преснякова и Красновой: "Алене просто не оставили другого шанса"

Никита Пресняков и Алена Краснова разводятся после 10 лет совместной жизни. 19 августа они сделали официальное заявление о расставании.

Супруги не назвали конкретную причину развода, но дали понять, что отношения изжили себя, мол, их взгляды на жизнь слишком сильно изменились. "Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность. Мы уважаем все, что прожили вместе, и остаемся людьми, которые желают друг другу только счастья", — говорилось в сообщении пары.

Поползли слухи, что Краснова не смогла привыкнуть к жизни без роскоши. Как рассказал продюсер Леонид Дзюник, Алену с детства баловали, ведь она выросла в очень обеспеченной семье. После побега из России Никита лишился значительной части доходов и не смог удовлетворить запросы красавицы-жены.

Между тем, в Сети нашли человека, который разрушил брак старшего внука Аллы Пугачевой. Виновным в семейной драме назвали иноагента Максима Галкина*.

"Из-за него вынуждена была уехать и Кристина Орбакайте со своей семьей, и Алла Пугачева. Максим* и детям жизнь испортил. Никите пришлось сбежать от преследований, Алене просто не оставили другого шанса. Молодец, что смогла найти в себе силы развязать этот узел и освободиться от навязанной чужой жизни", — цитирует "СтарХит" одного из поклонников Никиты Преснякова.

Напомним, что внук Примадонны уже три года живет в США. Певец так спешно убегал из России, что границу перешел пешком. Через несколько месяцев к супругу прилетела Алена. Семья Красновой осталась в России, поэтому девушка часто наведывалась в Москву.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции России.