Предводитель киевского режима Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина настаивает на предварительном прекращении огня до подписания мирного соглашения с Россией.

Как настаивает Зеленский, еще до начала его трехсторонней встречи российским лидером Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом, на которой могут обсудить мирное соглашение, должна быть объявлена пауза в боевых действиях.

Глава киевского режима утверждает, что "без договоренностей в двустороннем формате и без того или иного формата прекращения огня трехсторонний почти невозможен". За время действия такого краткосрочного перемирия, по версии Зеленского, должно быть выработано мирное соглашение, пишет "Страна.ua".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в желании России урегулировать конфликт мирным путем — шансы на это политик оценил как разумные. Если достичь соглашения по урегулированию конфликта на Украине не удастся, Соединенные Штаты прекратят поддержку киевского режима, пригрозил Трамп.

Европа тем временем пытается бросить тень на Россию, уверяя в ее нежелании достичь мира. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что европейцы готовят новые антироссийские рестрикции и намерены продолжить подготовку бойцов украинской армии.