Минтруд оценил идею сокращенного рабочего дня для молодых отцов

Установление на законодательном уровне сокращенного рабочего дня по четвергам для молодых отцов может сослужить дурную службу самим мужчинам. Такое мнение высказала первый заместитель председателя Общественного совета при Министерстве труда России, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора Общественной палаты Елена Тополева-Солдунова.

Эксперт высказалась об инициативе вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова сокращать продолжительность рабочего дня по четвергам для мужчин, которые недавно стали отцами. Парламентарий убежден, что это пойдет на благо семьи — молодые мамы смогут разгрузиться от семейных обязанностей, а папы сильнее вовлекутся в воспитание детей.

Однако Тополева-Солдунова предупредила, что это может негативно сказаться на самом сотруднике, так как его менее охотно будут брать на работу. Неясен и вопрос, кто будет нести финансовое бремя организации такой меры поддержки — "если работодатели, то с ними нужно ввести серьезный разговор на эту тему".

Кроме того, крайне сложно будет проверить, действительно ли мужчина, пораньше уйдя с работы, будет уделять свободное время заботе о семье и ребенке, цитирует эксперта ТАСС.

В России постепенно распространяется модель активного отцовства — исследования подтверждают, что российские мужчины стремятся больше участвовать в воспитании детей. Например, опрос ВЦИОМ показал, что 79% респондентов из числа представителей сильного пола не против взять отпуск после рождения ребенка, чтобы ухаживать за малышом.

Российский лидер Владимир Путин поднял тему льгот для многодетных отцов. В нашей стране для многодетных матерей предусмотрено немало мер поддержки, но про мужчин часто забывают. Президент отмечал, что "мы давно это обсуждаем и думаем над этим".