Маргарита Симоньян выступила с заявлением о состоянии находящегося в коме Кеосаяна

Тигран Кеосаян в конце прошлого года пережил клиническую смерть и впал в кому. Режиссер до сих пор находится без сознания.

Жена каждый день приезжает к Кеосаяну в больницу. В какой-то момент режиссер стал реагировать на Симоньян и даже попытался сжать ее руку. Но с тех пор улучшений в его состоянии нет. Маргарита уверяет, что не опускает руки и надеется на выздоровление Тиграна. "Я верю, что, когда молится много людей, Господь являет и не такие чудеса", — призналась журналистка.

Поклонники поддерживают Симоньян, хотя не всегда их высказывания тактичны. Так, одна из подписчиц Telegram-канала Маргариты дала журналистке совет, мол, нужно прийти к Кеосаяну в больницу с макияжем и при полном параде, чтобы шокировать его и вызвать реакцию. "А вы накрасьтесь и уложитесь. Пусть Тигран проснется и разругается на ваш вид", — обратилась женщина к Симоньян.

Маргарита тут же ответила, рассказав последние новости о состоянии Тиграна: режиссер по-прежнему в коме и ни на что не реагирует. "Да я ведь и накрашенная к нему прихожу, когда с эфира. Не будешь же там в больничном туалете умываться. Не просыпается", — сообщила Симоньян.

Ранее журналистка рассказывала, что у нее нет времени на походы к косметологам, парикмахерам и прочим мастерам красоты. Глава RT и раньше не любила ходить в салоны, а сейчас, когда муж в коме, ей подавно не до этого.

"А Тигран проснется и будет любить меня без маникюра и ненакрашенную, как он всегда и любил", — рассуждала Маргарита.