Путин велел разработать курс по сбиванию дронов из гладкоствольного оружия

Президент России Владимир Путин поручил разработать курс по сбиванию беспилотных летательных аппаратов из гладкоствольного оружия. Об этом говорится в перечне поручений по итогам осмотра выставки проектов Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию", который состоялся 6 июля.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства велел Министерству обороны подумать над целесообразностью внедрения такого курса в программы боевой подготовки военнослужащих и граждан, пребывающих в добровольческих формированиях.

При разработке курса предписано учитывать имеющиеся у гражданских инструкторов и спортсменов навыки стендовой стрельбы.

Срок исполнения поручения — 1 октября, ответственным назначен министр обороны России Андрей Белоусов.

В марте Министерство по чрезвычайным ситуациям России выпустило памятку для граждан, объясняющую порядок поведения при обнаружении БПЛА. Россиянам категорически воспрещается сбивать дроны подручными средствами, а при падении беспилотника нельзя подходить к нему и трогать его.

Тем временем российские школьники придумали систему защиты нефтебаз от беспилотников. С этим проектом ученики лицея №40 победили на Российской робототехнической олимпиаде. Ребята обучили нейросеть распознавать дроны и успешно провели испытания.