Президент США Дональд Трамп вновь заверил, что конфликта на Украине не было бы, останься он в Белом доме. Вину за украинский кризис нынешний американский лидер возложил на "бесчестного и ужасно некомпетентного Джо Байдена".

Как написал Трамп в новом посте в своей социальной сети Truth Social, "Байден не позволил Украине дать отпор, а только позволил защищаться". Президент Соединенных Штатов сравнил это с тем, "как если бы великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападении".

В любом случае, "впереди интересные времена", заверил Дональд Трамп, сопроводив это обещание несколькими восклицательными знаками.

Тем временем предводитель киевского режима Владимир Зеленский вновь заявил, что Украина настаивает на предварительном прекращении огня до подписания мирного соглашения с Россией. Москву это категорические не устраивает — очевидно, что пауза будет использована украинскими националистами для передышки и перевооружения.

При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что важнейшими вопросами в ходе урегулирования конфликта между Россией и Украиной остаются гарантии безопасности и принадлежность территорий. Суть переговоров заключается в том, чтобы прийти к компромиссу по этим пунктам, отметил политик.