Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам осмотра выставки проектов "Народного фронта".
Правительство должно изучить, в частности, возможность ускорения поставок маскировочных сетей на фронт, а также оснащение армейских автомобилей защитой от беспилотников. Противодронными решетками и противоосколочными одеялами рекомендуется комплектовать и машины, на которых эвакуируют раненых.
Кроме того, предлагается отправлять на линию боевого соприкосновения медиков без заключения контракта.
Президент ждет доклады глав оборонного ведомства и Минпромторга к 1 октября.