Владимир Путин подписал ряд поручений по итогам осмотра выставки проектов "Народного фронта".

Правительство должно изучить, в частности, возможность ускорения поставок маскировочных сетей на фронт, а также оснащение армейских автомобилей защитой от беспилотников. Противодронными решетками и противоосколочными одеялами рекомендуется комплектовать и машины, на которых эвакуируют раненых.

Кроме того, предлагается отправлять на линию боевого соприкосновения медиков без заключения контракта.

Президент ждет доклады глав оборонного ведомства и Минпромторга к 1 октября.