Крупный пожар тушат в Севастополе

О крупном пожаре в Севастополе: сначала загорелось здание ресторана, пламя из-за сильного ветра и жаркой сухой погоды мгновенно перекинулось на траву и деревья. Под угрозой оказались автозаправка и жилые дома.

Пожару был присвоен четвертый ранг сложности. К тушению привлекли вертолет Ми-8. Он набирает воду в море и сбрасывает на очаги.

Движение транспорта в районе ЧП перекрыли. Спасателям удалось локализовать пожар на площади 12 гектаров и предотвратить дальнейшее распространение огня. Ведется проливка территории. В ближайшее время на место должен прибыть еще и пожарный поезд.