Заплатила 400 тысяч за собственную смерть: новые детали трагедии с застрявшей на пике Победы россиянкой

В Киргизии на пике Победы застряла 47-летняя альпинистка из России Наталья Наговицына. Спортсменка на высоте 7000 сломала ногу и не смогла ни продолжить восхождение, ни вернуться в лагерь.

Ее попутчик Алексей Ермаков погиб во время восхождения. Наталья же уже девять дней находится на вершине. У Наговицыной закончилась еда. Женщину дважды пытался спасти ее коллега из Италии Лука, во время второй попытки у него произошел отек мозга, и мужчина умер. 20 августа россиянка перестала подавать признаки жизни. Скорей всего она мертва.

Однако профессиональные спасатели-альпинисты все еще пытаются добраться до Натальи. Они должны достичь высоты 7000 через двое-трое суток.

Между тем стали известны новые детали трагедии с Наговицыной. За это опасное восхождение на пик Победы альпинистка отдала 400 тысяч рублей, фактически оплатив собственную смерть. Вероятно, Наталья считала, что за такие деньги ее будет сопровождать профессиональный гид, но проводник оказался неопытным.

"В компании, устроившей тур, заявили, что добраться до местонахождения Натальи удастся ориентировочно через три дня. Спасателей МЧС не привлекают из-за сложности рельефа, на котором могут работать только специалисты высокого уровня", — рассказал источник Shot.