Польша заявила России протест из-за дрона

Министерство иностранных дел Польши передало российской стороне ноту протеста в связи с падением беспилотника на востоке страны. Об этом рассказали в четверг, 21 августа, в польском внешнеполитическом ведомстве.

Официальная Варшава объявила случившееся "преднамеренной провокацией" и "очередным актом враждебности", якобы совершенным Россией по отношению к Польше, пишет "Коммерсантъ".

Этому предшествовало заявление министра обороны Польши Владислава Косиняка-Камыша о том, что "Россия вновь провоцирует страны НАТО", причем "в критический момент" для попыток дипломатического урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Тем временем российский лидер Владимир Путин велел разработать специальный курс для военных и участников добровольческих формирований по сбиванию беспилотных летательных аппаратов из гладкоствольного оружия. При этом предписано учесть имеющиеся у гражданских инструкторов и спортсменов навыки стендовой стрельбы.