Рособрнадзор опроверг изменение материалов ОГЭ и ЕГЭ в 2026 году

Изменений в структуре и содержании контрольных измерительных материалов Основного государственного экзамена (ОГЭ) и Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которые пройдут в 2026 году, не будет. Об этом рассказали в четверг, 21 августа, в Рособрнадзоре.

Как уточняет пресс-служба ведомства, с 21 августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) приступил к публикации проектов документов, определяющих структуру и содержание экзаменов 2026 года. Общественно-профессиональное обсуждение проектов будет проходить до 30 сентября.

Какие-либо изменения в структуре и содержании контрольных измерительных материалов ОГЭ, ГВЭ и ЕГЭ отсутствуют, при этом содержание указанных материалов приведено в соответствие со школьной программой, цитирует сообщение Рособрнадзора РИА Новости.

Ранее руководитель ведомства Анзор Музаев заявил, что Рособрнадзор не считает целесообразным отменять Единый государственный экзамен для победителей олимпиад в школах. Он подчеркнул, что для таких способных ребят "преодолеть порог в 80 баллов (при сдаче ЕГЭ) не стоит ничего".

Между тем уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова рассказала, что с нового учебного года контрольные работы (в том числе всероссийские проверочные работы) станут занимать не больше 10% учебного времени по каждому предмету. Российских школьников хотят таким образом разгрузить.