Полина Диброва после скандала тайно вывезла детей из России: "У меня новый путь. Я так решила"

Дмитрий Дибров и его жена Полина разводятся. Это подтвердили адвокаты супругов. Брак рухнул из-за измены девушки. Полина сбежала от телеведущего к соседу, миллиардеру Роману Товстику. Поговаривают, что именно любовник настоял на том, чтобы девушка ушла от шоумена. Якобы у Романа очень сильные чувства, ему не терпится отвести Полину под венец.

Адвокат жены Товстика Елены Екатерина Гордон заявила, что Диброва переехала к любовнику еще в начале весны. Бизнесмен купил особняк в том же районе, где живет телеведущий. Как утверждает Гордон, вилла в элитном поселке Лапино обошлась Товстику в 141 миллион рублей. Живут там влюбленные с детьми, причем не только с сыновьями Полины. Юрист сообщила, что Роман настроил против жены троих наследников и они попросились к отцу.

Диброва на сплетни не отвечала. Многодетная мама сконцентрировалась на своей семье, она старалась сделать все, чтобы развод не нанес психологическую травму ее детям. Но Полина устала от волны хейта и решила дать отпор всем, кто распускает слухи. Она пригрозила хейтерам судом.

"Я бесконечно ценю и уважаю Дмитрия. Для меня он друг, наставник и очень любимый человек. Настойчиво рекомендую прекратить писать на моей странице гадости в его адрес. Наша общая с ним история уникальна. Она настоящая. Она красивая. Она честно началась и честно завершается. Я с огромной благодарностью отношусь к этому человеку. Я впечатлена его мужской силой. Сила в молчании", — написала Полина на своей странице в соцсети.

После чего жена телеведущего сделала неожиданное заявление. Оказывается, она взяла сыновей и улетела из России. О планах покинуть страну Диброва даже не намекала, показывая в соцсети кадры из Ростова-на-Дону. "Сейчас я с детьми в Турции, ребята набираются сил перед новым учебным годом. И в планах у меня заниматься сыновьями. У меня новый путь. Я так решила. Я так чувствую. Я так хочу", — заключила Полина.