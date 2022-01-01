Европа должна приостановить поддержку Украины, пока расследование не разъяснить роль киевского режима в подрыве газопроводов системы "Северный поток". С таким заявлением выступил в четверг, 21 августа, депутат Европарламента (ЕП) Гаральд Вилимски.

Европарламентарий, представляющий Австрийскую партию свободы, счел скандальным тот факт, что "ЕС продолжает направлять миллиарды евро Украине, несмотря на то что она, как сообщается, атаковала один из важнейших элементов его энергетической инфраструктуры".

Пока на вопрос об участии Украины в диверсии против "Северных потоков" не получено четкого ответа, киевский режим не должен получить от объединенной Европы ни единого евро, цитирует Вилимски ТАСС.

Взрывы на трубопроводах "Северного потока" произошли в сентябре 2022 года. Расследование не завершено до сих пор, сотрудничать с российской стороной Европа отказывается. По последним данным, в Италии задержали украинца, которого следствие считает одним из координаторов операции.

После избрания президентом США Дональда Трампа пошли слухи, будто американские власти начали тайные переговоры по возвращению в строй газопровода "Северный поток-2". Однако представитель Еврокомиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заверила, что это фейк — Европа не меняла свою официальную позицию в отношении газопроводов.