Россиянам объяснили, когда бурение скважины на даче обернется штрафом

За нарушение санитарных норм и правил при бурении скважины на дачном участке можно получить штраф. Об этом напомнили в Роскачестве.

Как заявили в ведомстве в комментарии RT, ключевое условие — добыча воды допускается без лицензии в пределах земельного участка, если не проводятся взрывные работы и если водоносный горизонт не служит источником централизованного водоснабжения и расположен выше таких источников.

При соблюдении этих условий бурить скважину можно свободно, но только вода должна добываться для личного использования. Объем используемой воды не должен превышать 100 кубометров в сутки.

Санитарные правила запрещают размещать скважину ближе 50 метров от туалета, выгребных ям, канализационных объектов или складов с удобрениями, особенно если они расположены выше скважины по направлению грунтовых вод.

По завершении бурения скважину необходимо загерметизировать и оборудовать сливом, чтобы обезопасить водоносный слой и окружающую среду от загрязнения.

Ранее член думского комитета по строительству и ЖКХ Александр Якубовский заявил, что публикации ряда средств массовой информации о том, что в России за установку глухих заборов между дачными участками якобы начнут штрафовать на 5-10 тысяч рублей, не соответствуют действительности.

Между тем юрист Илья Русяев напомнил, что законодательство запрещает гражданам выращивание определенных растений, в том числе на собственном дачном участке или в огороде. В зависимости от количества кустиков или стебельков ответственность может быть не только административной, но и уголовной.