Перед исчезновением Анна Цомартова оставляла тревожные знаки, но на это не обратили внимания

Студентка университета МВД и спортсменка Анна Цомартова бесследно пропала два года назад. Девушка после соревнований в Каспийске вышла прогуляться, и больше ее никто не видел.

Мать Анны Диана Цомартова не теряет надежды, она уверена, что студентка жива. Женщина ищет дочь, изучая по секундам последние ее дни. Диана считает, что исчезновение Ани было тщательно спланировано. Намек на это женщина нашла в телефоне дочери. Якобы спортсменка несколько раз засняла рядом подозрительного мужчину в красной куртке. Этот человек мелькает на нескольких фото и видео, но никто в окружении Цомартовой его не знает.

Мать пропавшей студентки рассказала "Комсомольской правде", что ее дочь могли завербовать. "Она здоровая, физически выносливая, спортивная, много лет занималась тайским боксом, еще и курсантка. Поэтому можно предположить, что Аню завербовали наемники из других стран для каких-то своих задач", — поделилась Диана.

Женщина вспомнила, что перед исчезновением Анна оставляла тревожные знаки. В разговорах с отцом она часто говорила о деньгах. "Часто по вечерам болтала с отцом, пока я укладывала младшего ребенка. Так вот, дочь задавала мужу подозрительно конкретные вопросы. Например: „Пап, а сколько стоит однокомнатная квартира?“ Или: „А какая цена у машины, которая тебе нравится и на которой ты хотел бы ездить?“", — поделилась Цомартова-старшая.

Диана считает, что в то время ее дочери могли предлагать некую сделку и Аня прикидывала, достойное ли вознаграждение ей сулят.