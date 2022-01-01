Гражданин Украины, арестованный в Италии по подозрению в координации диверсии на "Северных потоках", является отставным капитаном Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как пишет The Wall Street Journal, 49-летний мужчина, которого задержали по подозрению в причастности к подрыву газопроводов "Северный поток", это некий отставной капитан ВСУ Сергей К. Он служил в "элитном подразделении, защищавшем Киев". Также украинец, по сведениям издания, работал в Службе безопасности Украины (СБУ).

Источники сообщают, что этого мужчину и несколько других украинских военных наняли в мае 2022 года для осуществления диверсии на газопроводах системы "Северный поток", что и было реализовано в сентябре того же года.

Согласно этим сообщениям, Сергей К. возглавлял группу из двух военных и четырех гражданских водолазов, нанятых специальным украинским военным подразделением для установки взрывных устройств на "Северных потоках".

Ранее депутат Европарламента (ЕП) Гаральд Вилимски заявил, что пока на вопрос об участии Украины в диверсии против "Северных потоков" не получено четкого ответа, киевский режим не должен получить от объединенной Европы ни единого евро.

Говоря о диверсии на "Северных потоках" и угрозам вывести из эксплуатации "Турецкий поток", российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что в прежней американской администрации "дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия Европейского Союза".