Будущая сделка по Украине может быть оформлена в двух вариантах, альтернативой которым может являться только продолжение войны. Такое заявление сделали в четверг, 21 августа, осведомленные источники.

По словам собеседников Reuters, первый вариант предусматривает трехстороннее соглашение, которое подпишут Россия, Украина и США. Впоследствии оно может быть подтверждено Советом Безопасности ООН.

Второй сценарий предполагает возвращение к Стамбульским соглашениям 2022 года, в рамках которых Россия и Украина обсуждали постоянный нейтралитет Украины в обмен на гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совбеза ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США.

Пока нет ясности о том, как будет решаться территориальный вопрос и готова ли Украина уступить России подконтрольную ВСУ часть Донбасса, отмечают источники.

Однако отказ от этого, как и от стремления вступить в НАТО обернется для киевского режима продолжением боевых действий, предупредили собеседники агентства.

Этому предшествовала очередная публикация в социальных сетях президента США Дональда Трампа. Вину за украинский кризис нынешний американский лидер возложил на "бесчестного и ужасно некомпетентного Джо Байдена", а также заявил, что "впереди интересные времена".

Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер призвал "признать, что Европа действует не с позиции силы, а из страха, что президенту Трампу быстрое соглашение с Владимиром Путиным за счет европейцев и Украины важнее интересов европейской безопасности".