Лера Кудрявцева о скандале с неизлечимо больным мужем: "Пожалела тысячу раз"

Телеведущая и хоккеист Игорь Макаров живут в браке больше 10 лет. Многие считали, что это идеальный союз, но в конце июля Лера Кудрявцева, едва сдерживая рыдания, рассказала, что измотана нескончаемой борьбой с болезнью мужа.

Еще несколько лет назад ведущая призналась, что ее супруг-хоккеист страдает от зависимости к спиртному. Из вредной привычки пристрастие Макарова переросло в настоящую болезнь. Кудрявцева считает, что алкоголизм ее мужа неизлечим. После выхода из очередного рехаба, спортсмен не может продержаться и полугода. Лера боится, что следующий запой Игорь может не пережить.

Однако публичные признания жены не оценил сам Макаров. Хоккеист, увидев все, что о нем в соцсети написала телеведущая, взорвался. "Уже просто успокойся и молчи. Достала!" — сорвался он на Кудрявцеву.

После скандала прошел почти месяц. Лера с дочкой за это время успели слетать в Болгарию. О муже телеведущая больше не высказывалась. 9 августа Маше, наследнице знаменитостей, исполнилось семь лет. Журналисты "СтарХита" поинтересовались у Кудрявцевой, приезжал ли на праздник дочери Макаров.

Телеведущая сразу дала понять, что конфликт с супругом удалось уладить. Сейчас они с Игорем в хороших отношениях. "Его не было с нами в Болгарии, но он позвонил по видеосвязи и передал подарки. Мы нормально общаемся. Во всем разберемся сами. Все нормально!" — заявила Лера.

Однако на вопрос, вернулась ли она к мужу, Кудрявцева отвечать отказалась. "Не хочу обсуждать личную жизнь. Один раз возбухнула и пожалела тысячу раз", — заключила ведущая.