Мишустин рассказал о развитии малых городов

Развитие малых городов в России идет интенсивно. Об успехах рассказал премьер Михаил Мишустин на форуме в Казани.

До начала пленарного заседания главе правительства провели экскурсию по выставке, на которой профессионалы из разных уголков страны поделятся опытом в области благоустройства и градостроительства.

По словам Мишустина, в стране много примеров эффективной совместной работы местных властей, предпринимателей, архитекторов и активных жителей. Помогают муниципалитетам и гранты, полученные за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. В этом году на воплощение своих идей средства получат 54 команды. Кроме того, по поручению президента в ближайшее время должны быть разработаны ещё 200 мастер-планов для городов, в том числе и в новых регионах.