Мишустин рассказал о развитии малых городов

Развитие малых городов в России идет интенсивно. Об успехах рассказал премьер Михаил Мишустин на форуме в Казани.
До начала пленарного заседания главе правительства провели экскурсию по выставке, на которой профессионалы из разных уголков страны поделятся опытом в области благоустройства и градостроительства.
По словам Мишустина, в стране много примеров эффективной совместной работы местных властей, предпринимателей, архитекторов и активных жителей. Помогают муниципалитетам и гранты, полученные за победу во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной среды. В этом году на воплощение своих идей средства получат 54 команды. Кроме того, по поручению президента в ближайшее время должны быть разработаны ещё 200 мастер-планов для городов, в том числе и в новых регионах.
"В ближайшие пять лет предстоит привести в надлежащее состояние еще тысячи километров дорог, построить новые. Модернизировать инженерные и коммунальные сети. Построить сотни детских садов, школ, медицинских объектов. Расселить людей из непригодных для жизни домов. Создать коммерческие площади, которые предприниматели смогли бы использовать для своего бизнеса. Чтобы регионы могли активнее ремонтировать и возводить нужные жителям объекты, по поручению президента разработан обширный инструментарий. В текущем году запущен еще один инструмент – казначейские инфраструктурные кредиты. На его реализацию по поручению президента до 2030 года предусмотрен 1 трлн рублей", - сказал Мишустин.