Фестиваль "Спасская башня" стартует в Москве уже в пятницу

Уже 22 августа в Москве стартует 17-й международный фестиваль "Спасская башня". Каждый вечер до 31 августа у стен Кремля военные оркестры армий разных стран мира будут удивлять зрителей.

В этом году мероприятие посвящено 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и защитникам Отечества. Прозвучат попурри на песни военных лет. И, конечно, классическая, народная и эстрадная музыка.

В красочном смотре примут участие 27 коллективов из 10 государств. Впервые с начало СВО в столицу приехали два военных оркестра из Европы. Это Ансамбль исторических флагоносцев из Италии, который уже дважды выступал в рамках фестиваля. И дебютанты - Оркестр МВД Республики Сербской. Также впервые на брусчатку Красной площади выйдут гости из Буркина-Фасо.