Два мирных жителя погибли и еще 21 получил ранения в результате варварской атаки ВСУ на город Енакиево в Донецкой народной республике.

Взрывами повреждены многоквартирные дома и автомобили. Всё указывает на то, что националисты намеренно били по жилым кварталам, где нет военных объектов.

Удары по гражданской инфраструктуре наносили с помощью беспилотных аппаратов, а также тяжёлой артиллерии. В местах прилётов следователи обнаружили фрагменты снарядов, выпущенных, предположительно, из установок РСЗО натовского образца.