Роман Товстик поставил любовницу в пример жене: вела бы себя как Полина, не было бы и скандала

Полина и Дмитрий Дибровы на днях объявили о разводе. Супруги вместе вышли на связь, выставив свежее фото, на котором оба улыбаются и выглядят как добрые приятели.

Ни телеведущий, ни его жена не стали устраивать публичные скандалы. Дмитрий хоть и поймал любимую на измене, отпустил ее с миром. Совсем другая обстановка в семье Романа Товстика, к которому ушла Полина. Бизнесмен и его жена Елена уже почти месяц публично выясняют отношения. Женщина уверяет, что муж ее обманул и хочет оставить без крыши над головой, да еще и детей отобрать. Роман же говорит, что готов дать супруге миллиард, но она, мол, в неадекватно состоянии и не слышит его.

Когда Товстик приехал забрать свои вещи из общего с Еленой дома, разыгралась драма. Якобы жена толкнула Романа, он неудачно оступился и сломал ногу. Бизнесмена госпитализировали.

Пока Товстик лежит в больнице, он много рефлексирует. Так, сопоставив две ситуации — в своей семье, и в семье Диброва, Роман пришел к выводу, что Полина очень мудрая женщина, вот если бы его супруга была такой, то никакого скандала не было бы и в помине.

"Полина смогла официально и цивилизованно решить вопрос развода благодаря правильному взаимодействию адвокатов и взаимному уважению. В то время как ситуация с Еленой и ее „защитниками“, к сожалению, превращается в фарс с публичными „дрязгами“, что только усугубляет конфликт и усложняет поиск компромисса", — написал бизнесмен на своей странице в соцсети.