Экзамен на пост главы Верховного суда отменили из-за отсутствия кандидатов

Проведение квалификационного экзамена на должность председателя Верховного суда России отменено — не нашлось претендентов на этот пост.

Как уточняется на официальном сайте ВС России, дополнительное заседание Высшей экзаменационной комиссии, назначенное на 21 августа, не состоится в связи с отсутствием заявлений и документов, необходимых для участия в конкурсе.

Занимавшая прежде пост председателя Верховного суда России Ирина Подносова скончалась 22 июля.

Источники утверждали, будто в качестве замены рассматривается председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, однако подтверждения этой информации не было.

На церемонию прощания с Ириной Подносовой прибыл лично президент Владимир Путин. В соболезновании вдовцу и сыну глава государства подчеркнул, что много лет знал Подносову как принципиального и порядочного человека, а также высококлассного профессионала.

До того российский лидер указывал, что в России необходимо продолжать работу по укреплению и совершенствованию судебной системы — это отдельная ветвь власти в стране и очень важная составляющая всего государственного устройства.