Соединенные Штаты намерены примерно через две недели определить, возможно ли урегулирование конфликта на Украине. С таким заявлением выступил в четверг, 21 августа, президент США Дональд Трамп.

Американский политик, уже не раз устанавливавший дедлайны по урегулированию украинского кризиса, но не выдержавший ни один из них, сделал это вновь. На сей раз речь идет о двух неделях.

Как отметил Трамп, "в течение двух недель мы будем знать тем или иным образом", есть ли подвижки в мирном урегулировании конфликта России и Украины. После этого "нам, возможно, придется принять другой подход", заявил президент США, не вдаваясь в детали, сообщает ТАСС.

Ранее предводитель киевского режима Владимир Зеленский пожаловался, что Запад поддержал Украину, установив крайний срок для России для прекращения огня, однако "видим, что россияне на это не обращают внимания".

Источники между тем утверждают, что определены два вероятных варианта оформления будущей сделки по Украине. Первый предусматривает трехстороннее соглашение, которое подпишут Россия, Украина и США. Второй сценарий предполагает возвращение к Стамбульским соглашениям 2022 года.