В Сеть слили фото повзрослевшей дочери Кончаловского Маши

Любовь Толкалина показала повзрослевшую дочь Егора Кончаловского. Актриса на своей странице в соцсети опубликовала фото Маши, который уже 24 года.

Толкалина вместе с наследницей приехала в Калининград на фестиваль короткометражного кино. Любовь и Маша прошлись по красной ковровой дорожке и сразили публику наповал.

Мать и дочь выбрали для появления на фестивале брючные костюмы. Толкалина надела брюки и пиджак свободного кроя в кремовых тонах, а Маша вышла в свет в наряде черного цвета. Вместе они смотрелись очень эффектно.

"Калининград! Тихая роскошь уникального города, авангард и молодежный вайб моего любимого фестиваля короткого метра. Потрясающая программа в этом году, а какое жюри!" — подписала 47-летняя актриса снимок с дочерью.

Народ восхитился красотой Маши. Многие поклонники Любови помнят ее дочь еще совсем маленькой, пухленькой девочкой. Сейчас от того ребенка остались лишь непокорные кудри. "Мария повзрослела, вытянулась. Очень красивая девушка"; "Что мама, что дочь — восхитительные!"; "Обе прекрасные. Загляденье"; "А когда Машенька так вырасти успела?" — отметили в комментариях к фото подписчики Толкалиной.

Напомним, Любовь Толкалина родила дочь от дочь режиссера Егора Кончаловского. Актриса жила с наследником кинодинастии больше 10 лет, но они так и не решились официально зарегистрировать брак.