В Госдуме пригрозили Украине ядерным ударом в ответ на атаки вглубь страны

Если с Украины будут нанесены удары иностранными ракетами в глубину территории России, российские военные могут ответить тактическим ядерным оружием. С таким предупреждением выступил в четверг, 21 августа, член думского комитета по обороне Андрей Колесник.

Парламентарий прокомментировал в интервью NEWS.ru заявление советника главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк о том, что в гарантии безопасности для Украины необходимо включить размещение на ее территории дальнобойных ракет, способных достигать России.

Как напомнил Колесник, "есть закон философии в диалектике: переход количественных изменений в качественные". Россия старалась даже не упоминать вероятность ядерного ответа, однако "не дай бог, чтобы эта болтовня со стороны Трампа и "коалиции желающих" как-то угрожала безопасности нашей страны".

Ответ со стороны России будет дан, причем наши военные "отвечать будут, может быть, даже не "Орешником", а тактическим ядерным оружием", подчеркнул депутат.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что у него "хорошие отношения" с президентом России Владимиром Путиным, и это прекрасно, ведь "есть две ядерные державы, и всегда же хорошо, когда они ладят".

Россия никогда не угрожала другим странам своим богатым ядерным арсеналом. Однако в Кремле не раз напоминали про российскую ядерную доктрину — она остается в силе, как и все ее положения. Речь идет о новых опасностях, которые могут перерасти в военные угрозы, а также о повышении ответственности неядерных государств.