Россиян предупредили о наказании за самовольное остекление балкона

За самовольное остекление и обшивку балкона собственника жилого помещения могут оштрафовать и заставить сделать демонтаж за свой счет. Об этом предупредил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрий Бондарь.

Как рассказал специалист в интервью "Москве 24", фасад многоквартирного дома считается общедомовым имуществом всех, поэтому любое вмешательство в его внешний вид регулируется законом. Своеволие нарушает единый архитектурный облик здания и грозит нарушением безопасности.

Остекление балкона без надлежащего согласования, согласно Кодексу об административных правонарушениях, для граждан может обернуться штрафом от 2 до 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц – от 4 до 5 тысяч, для организаций – от 40 до 50.

Закон требует сначала согласовать остекление на общем собрании жильцов, затем заказать проект у специализированной организации, направить его в архитектурный комитет или иной уполномоченный орган для утверждения. Лишь по завершении этой процедуры можно нанимать работников.

