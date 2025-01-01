Филипп Киркоров сорвался с лестницы во время выступления на "Новой волне" в Казани

На торжественном открытии фестиваля "Новая волна" 2025 в Казани едва не произошла трагедия. Филипп Киркоров сорвался с лестницы.

Накануне выступления в Сеть слили кадры с репетиции поп-короля. На видео заметно, как тяжело дается артисту выход на сцену: Филипп еле стоял на ногах, а когда пытался двигаться, его поддерживала подтанцовка. Для Киркорова даже придумали номер, в котором почти все время стоит на месте.

Но, видимо, певец решил усложнить выступление. Это было ошибкой. Несмотря на долгие и тщательные репетиции, Филипп не удержался на ногах, когда ступил на лестницу. На второй же ступеньке силы покинули Киркорова, и он сорвался на сцену.

Танцоры тут же бросились к поп-королю, но артист несмотря на ЧП продолжил петь. Полулежа на сцене он исполнил несколько строчек, словно не произошло ничего необычного. Филипп полностью отработал номер и только после этого завершил выступление. По предварительным данным, обошлось без травм.

Напомним, что еще весной Киркоров серьезно пострадал на концерте. Артист получил ожог, который не заживает до сих пор. Около месяца Филипп проходил лечение и не появлялся на публике. 21 августа стало известно, что артисту диагностировали диабет второго типа. Сам же поп-король убеждает, что чувствует себя превосходно.