Нетаньяху прибыл в Газу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приехал в расположение дивизии израильской Армии обороны (ЦАХАЛ) "Газа".

Как поясняют местные средства массовой информации, политик намеревается лично одобрить план ЦАХАЛ по сокрушению группировки ХАМАС и взятию сектора Газа под контроль.

Нетаньяху заверил, что Израиль находится на решающем этапе борьбы с ХАМАС, а освобождение заложников, захваченных этой группировкой, "идет рука об руку" с победой, сообщает "Интерфакс".

Ранее израильский премьер, говоря о стремлении не допустить сохранения ХАМАС у власти в Газе, сравнивал это с фашистской Германией: "То есть вы очищаете большую часть Германии, но оставляете Берлин с эсэсовцами и нацистским ядром".

Также Нетаньяху подчеркивал, что ЦАХАЛ захватит город Газа независимо от того, согласится ли ХАМАС на прекращение огня и освобождение заложников.