Спасение застрявшей на пике Победы альпинистки оценили почти в 60 тысяч долларов

Спасение россиянки Натальи Наговицыной, которая не может выбраться с пика Победы, оценивают в 58,8 тысячи долларов. Часть средств, по всей вероятности, предстоит выплатить ей или ее родным из собственного кармана.

Как поясняет Telegram-канал Mash, эта сумма включает в себя оценочные расходы на вертолеты, медицинское обслуживание и, при необходимости, эвакуацию тела с вершины.

Если спустить туристку живой не удастся, рассчитываться придется ее 27-летнему сыну, утверждает Mash, поскольку перед восхождением на пик Победы Наговицына приобрела лишь базовую страховку. Она покрывает расходы лишь на 35 тысяч долларов.

Альпинисты-профессионалы в попытках спасти женщину, застрявшую на горе со сломанной на ногой, достигли отметки в 5800 метров. До Наговицыной остается еще 1400 метров. Пострадавшая находится там уже девять дней в тяжелейших погодных условиях. Достоверно неизвестно, жива ли она.

В попытках спасти женщину уже погиб человек — итальянский альпинист. Вертолет, пытавшийся эвакуировать Наговицыну, потерпел крушение — находившиеся в нем мужчины получили тяжелые травмы.