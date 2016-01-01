60-летняя Алена Апина собралась замуж за молодого массажиста? Уже выбирает свадебное платье

Заслуженная артистка России улетела в отпуск с 38-летним массажистом. Поговаривают, что пару связывают романтические чувства, и все идет к свадьбе.

Алена Апина, которой через пару дней исполнится 61 года, заметно преобразилась. Певица за минувший год постройнела и сделала круговую подтяжку лица. Теперь исполнительница хита "Электричка" выглядит максимум на 30 лет. Поэтому не удивительно, что артистку заметили в компании молодого привлекательного мужчины.

Как пишет "СтарХит", Апина отдыхает в Батуми. Журналисты заметили, как певица и ее спутник ездили на лошадях, любовались горами, обнимались и наслаждались вкусными хинкали. А после Алену застали в свадебном бутике. Артистка выбирала белое платье.

Певице приглянулся наряд с пышной мини-юбкой и открытыми плечами. В дополнение к образу Апина примерила жемчужную диадему. Возлюбленный был в магазине с Аленой и помогал ей выбрать платье.

Напомним, Алена Апина была официально дважды замужем. В 1982 году она сыграла свадьбу с художником-графиком латышского происхождения Валерием Апиным. Певице было всего 18 лет. Однако вскоре семья распалась. В 1993 году Апина сочеталась браком с продюсером Александром Иратовым. От него у певицы есть дочь Ксения. В 2016 году Алена объявила о разводе.