Названы имена новых героев СВО

Новые примеры героизма и мужества российских бойцов в ходе СВО. Старший сержант Дмитрий Денисов, возглавляя штурмовую группу, следовал в назначенный район и, заметив приближающийся вражеский FPV-дрон, сбил его. Беспилотник сдетонировал на безопасном расстоянии, не причинив вреда личному составу. Наши военнослужащие выполнили поставленную задачу, закрепившись на новых позициях.

Гвардии рядовой Владислав Аминов во время штурма опорного пункта подвергся обстрелу со стороны ВСУ и, открыв прицельный огонь, смог подавить точки противника. А когда боевики попытались обойти наших военнослужащих с фланга, Владислав автоматными очередями пресёк эту попытку. Несмотря на полученное ранение, гвардии рядовой Аминов продолжил вести бой.