Российская ПВО сбила 54 дрона ВСУ в ночь на 22 августа

Силы противовоздушной обороны пресекли очередную попытку киевского режима устроить теракт на российской территории. В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 21 августа до 7.00 мск 22 августа ПВО перехватила и уничтожила 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве уточнили, что 19 украинских дронов ликвидированы над территорией Брянской области, 11 – над Волгоградской и 8 – над Ростовской областями. Над территорией Воронежской области сбито семь беспилотников ВСУ, по три дрона уничтожено над Белгородской и Орловской областями, два БПЛА перехвачено над Курской областью. Один украинский дрон сбит над территорией Республики Крым.

На Волгоградскую область противник предпринял массированную атаку, сообщил в Telegram губернатор региона Андрей Бочаров. По его данным, в результате налета пострадавших нет. Обломки сбитых беспилотников упали на юге Волгограда, в районе улиц Удмуртской и Джека Лондона. Загорелась сухая растительность, возгорания тушат пожарные расчеты.