Информация о ходе СВО. Российские военные уверенно развивают наступление на всех стратегически важных участках фронта. Уничтожают бронетехнику и живую силу ВСУ.

Это кадры боевой работы снайперской группы на Южнодонецком направлении. Каждый выстрел - стопроцентное поражение противника и надежное прикрытие штурмовиков от воздушных атак вражеских беспилотников.

Без промаха бьют и артиллеристы. В этот раз с помощью высокоточных боеприпасов "Краснополь" были ликвидированы замаскированные в лесополосе опорники неонацистов. Огонь корректировала воздушная разведка. Операторы БПЛА держат под контролем и тыловые районы, и передовые позиции. Ударные дроны - мощная поддержка для наземных подразделений на линии боевого соприкосновения.

Сокрушительное поражение неонацистам наносит армейская авиация. Экипаж вертолета Ка-52М ракетным ударом накрыл пункт временной дислокации противника в лесополосе. Работать пришлось в сложных условиях - при сильном ветре. Но наши летчики выполнили поставленную задачу на отлично. Разведка подтвердила - цель ликвидирована.