По всей России отмечают День государственного флага

Вся наша страна сегодня окрашена цветами триколора. В России - День государственного флага, символа единства и сплоченности.

Торжественные митинги, концерты и флешмобы проходят во всех регионах - от Дальнего Востока до Калининграда. Сахалинские активисты развернули флаг рядом с одним из самых живописных водопадов полуострова в Тихой бухте.

В Петропавловске-Камчатском под звуки гимна стяг над городом подняли военные моряки, на набережной прошел концерт. В Чите к празднику приурочили автопробег сотрудники силовых ведомств. На служебных автомобилях они прошли колонной к Титовской сопке, где развернули самый большой в Забайкалье триколор. Отмечают День флага и на околоземной орбите.