На Балтфлоте стартовали специальные учения

На Балтийском флоте стартовали плановые специальные учения. К ним привлечены более тысячи человек, моряки отрабатывают навыки в обстановке, максимально приближенной к боевой.

По легенде, противник атаковал аэродром. Военные отражали удары беспилотников, в том числе с комплексами и средствами радиоэлектронной борьбы, кроме того, выводили технику из-под огня неприятеля.

Специалисты-водолазы ликвидировали условные группы подводных диверсантов. Против безэкипажных катеров применяли FPV-дроны. В это время тыловые подразделения развернули временные пункты снабжения - работали полевые склады и полевые кухни, а также цеха по выпечке хлеба.