Иосиф Пригожин рассказал о личной драме: "Я проглядел, как мои дети выросли"

Иосиф Пригожин был официально женат дважды. Сына Дмитрия и дочь Данаю ему родила первая супруга Елена. Второй женой продюсера является певица Валерия, у которой трое детей от первого брака: дочь Анна и сыновья Артемий и Арсений. Кроме того, у Пригожина была гражданская жена Лейла Фаттахова, она родила от него дочь Елизавету.

Когда Пригожин состоял в первом браке, он старался как можно больше заработать. Так получилось, что семья оказалась на втором месте. "Конечно, самая большая боль, которая во мне живет, — я проглядел, не успел увидеть, как мои дети выросли", - признался продюсер на шоу "Пара нормальных".

А женившись на певице Валерии, Иосиф Пригожин стал уделять больше внимания ее детям. "Я стал видеть, как растут дети Леры. Так получилось, что они моя семья, растут у меня на глазах, я их воспитываю, советы какие-то даю", - сообщил Пригожин.

В итоге у продюсера сложились очень теплые отношения с наследниками Валерии. "Трудно стать отцом детям, у которых есть свой родной отец… Я не пытался удивить ребят, просто старался быть им другом. И, конечно, мне приятно, когда они меня называют папой. Наверное, это самая высокая награда, которая может быть со стороны детей, которые родились не от тебя", - заключил продюсер.

При этом он не скрывает, что с родными детьми, в частности, с Дмитрием и Данаей, у него отношения оставляют желать лучшего. Наследники часто просят финансовой помощи и жалуются на отсутствие внимания. И это при том, что в свое время, уходя из семьи, Пригожин оставил несколько квартир, дачу и землю. Даная к тому же недовольна, что продюсер мало видится с внуком Даниэлем, которого она не так давно родила.