Трамп предупредил об изменении подхода по Украине

Ясность в вопросе мирного урегулирования украинского конфликта наступит в течение следующих двух недель. Такой срок определил президент США Дональд Трамп в интервью одной из американских радиокомпаний.

Американский лидер заявил, что по истечении названного им срока он может изменить свой подход к проблеме. Трамп пообещал журналисту, что непременно даст знать о своем решении представителям СМИ.

Президенты России и США встречались 15 августа в Анкоридже на Аляске. После переговоров, на которых лидеры обсудили и путин урегулирования украинского конфликта, Трамп заявил, что Украине придется отказаться от потерянных территорий, передает ТАСС.