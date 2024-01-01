Кудрявцева выдала интересную деталь о загадочном ребенке Федункив

О том, что Марина Федункив ждет ребенка, стало известно на съемках шоу "Первые на деревне". Причем команда знала о положении актрисы и трепетно к ней относилась.

Комедийная артистка стала матерью в 53 года. Осенью 2024 года Марина Федункив родила сына своему молодому супругу, итальянцу Стефано Маджи. Однако задерживаться в декрете она не стала: актриса уже вовсю работает и даже посещает светские мероприятия.

Интересно, что в Сети ходили слухи, будто Марина Федункив рожала не сама, а воспользовалась услугами суррогатной матери. Однако актриса эту информацию категорически опровергла.

Вообще ребенка актрисы пользователи Сети прозвали загадочным. Дело в том, что Марина Федункив еще ни разу не показала его общественности, да и вообще о личной жизни она предпочитает не распространяться. Единственное, что о малыше не так давно рассказала актриса, это его имя - мальчика зовут Теодор.

Меж тем интересную деталь о сыне Федункив неожиданно выдала популярная ведущая Лера Кудрявцева. На фестивале "Новая волна", который начал свою работу в Казани, телеблондинка сообщила, что Марина все еще кормит Теодора грудью, передает Starhit. Отметим, что малышу скоро исполнится год.

"Федункив — молодец! До сих пор кормит грудью, кстати", - сообщила Лера Кудрявцева.