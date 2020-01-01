Азербайджан решил готовиться к войне

Азербайджан не хочет войны. Однако страна наращивает свою военную мощь для обеспечения безопасности, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев.

Встречаясь с жителями города Кяльбаджар, Алиев отметил, что Баку должен быть готов к войне в любой момент. Он пояснил: ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. По словам Алиева, Азербайджан сам гарант своей безопасности.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что Баку стремится проводить мирную политику. Тем не менее, после завершения второй Карабахской войны осенью 2020 года численность сил специального назначения увеличена на тысячи бойцов. По данным Алиева, страна получила современные беспилотники и артиллерийские системы, заключены контракты на приобретение новых боевых самолетов, передает "Интерфакс".