Разведка США прекратила делиться данными по российско-украинским переговорам

Национальная разведка США прекратила передачу информации по мирным переговорам России и Украины разведслужбам-союзникам. По данным телеканала CBS, это касается партнеров по разведывательному союзу "Пять глаз".

Телеканал утверждает, что распоряжение для американского разведсообщества несколько недель назад подписала глава Национальной разведки США Тулси Габбард. Документ, датированный 20 июля, предписывает не делиться этой информацией с альянсом, куда помимо самих США входят Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Приказ относит всю новую информацию и аналитику по российско-украинским переговорам к категории "не подлежащей распространению за рубежом". При этом распоряжение не препятствует обмену дипломатической информацией, полученной не через разведку, а также военной оперативной информацией, не связанной с переговорами – в том числе сведениями, которыми США делятся с Киевом.