В зоне спецоперации российские войска прорвали оборону неонацистов на ещё одном участке фронта в Сумской области. Идут штурмы в селе Юнаковка, которое боевики превратили в мощный укрепрайон. На этом же направлении российская авиация уничтожила большую группу иностранных наёмников. Под Купянском ликвидированы натовские танки, в том числе немецкий "Леопард". Ну а самая критическая ситуация для ВСУ - в районе Красноармейска.

Сколько ударных беспилотников таранило позиции ВСУ в Новопавловке, штурмовики не считали. Знают только, что много и все - точно в подвалы, чердаки, сараи с замаскированными огневыми точками. Бандеровцы огрызались. Пытались блокировать наших бойцов в переулках. Но удержать рубежи не смогли. К утру подразделения группировки "Центр" уже были в поселке.

Новопавловка - это южный пригород Красноармейска. И сейчас можно уверенно говорить, что бандеровцев оттуда выдавят быстро. Но важно понимать - это не местечковый успех российских войск. Вся оборона ВСУ на линии Красноармейск, Мирноград, Доброполье практически перестала существовать. Это скорее локальные очаги сопротивления, чем полноценный фронт.

Но и другие позиции, даже в тылу, могут быть атакованы в любой момент. Вот редкие кадры, сделанные нашими бойцами с помощью тепловизора. Несколько мобильных групп армейского спецназа ночью просочились за передовую. Вышли к целой сети опорных пунктов ВСУ. Хорошо укрепленных и обустроенных. И внезапно открыли по противнику кинжальный огонь. Видно, что многие бандеровцы растеряны и ошеломлены. Поднимают руки и сдаются. На тех, кто продолжал сопротивляться, бойцы решили времени не терять. И ликвидировали их в перестрелке.

Еще более 50 человек убитыми ВСУ потеряли в Сумской области. Российская авиация разбомбила крупное подразделение иностранных наемников. Вот кадры, сделанные на днях колумбийцами. Полигон. Новобранцы из стран Латинской Америки отрабатывают захват блиндажа, берут условных пленных. Но в реальный бой они, похоже, ни разу и не вступили. От полигона и базы остались только обломки. В госпитали, как рассказали местные жители, увезли более 100 раненых боевиков.

Впрочем, серьезные потери были не только в личном составе, но и технике. На подступах к Купянску операторы дронов сожгли вражеский "Хамви" и два танка. В том числе натовский "Леопард".