Ким Чен Ын вручил награды корейским участникам операции в Курской области

Ким Чен Ын сегодня вручил государственные награды северокорейским военным - участникам операции по освобождению Курской области от украинских боевиков. Торжественная церемония прошла в штаб-квартире ЦК Трудовой партии.

Лидер КНДР отметил героизм и высокий боевой дух награжденных и назвал их гордостью страны. По словам генсека, солдаты и офицеры выдержали самую строгую проверку на поле боя и продемонстрировали высокий уровень подготовки.

Участие в церемонии приняли и семьи погибших. Павшим бойцам посмертно присудили звания героев, а их родным вручили ордена и медали.