Американский истребитель взорвался в аэропорту Малайзии

Очередная потеря американских ВВС. Истребитель F-18 взорвался при взлете в аэропорту Малайзии. Об этом сообщили королевские военно-воздушные силы.

В кабине находились два человека. Они не пострадали. Днем ранее боевой самолет этой же серии разбился у побережья Вирджинии. Летчик успел катапультироваться. Его нашли и доставили в больницу. Машина лежит на дне Атлантического океана.

Всего с начала года произошло 7 таких крушений. Цена истребителя превышает 60 миллионов долларов. Идет расследование. И еще один инцидент с военной техникой производства США произошел на Тайване. Там взорвалась ракета "Пэтриот" - сдетонировала через несколько секунд после запуска в рамках учений. Местные эксперты указывают на ограниченные возможности техобслуживания и предполагают, что случай не единичный.