Собянин: 220 семей из Люблина переселяются в новый дом по программе реновации

В рамках столичной программы реновации в районе Люблино передали под заселение 17-ю новостройку. Жильё в ней получат более 600 москвичей.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, в новом доме, расположенном на улице Краснодонская, 348 квартир с улучшенной отделкой. Несколько из них спроектированы для удобства маломобильных граждан.

В подъездах - помещения для колясок и велосипедов, комнаты консьержей. На первом этаже здания разместят магазины и предприятия сферы услуг. Во дворе - детские и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

Сергей Собянин отметил: всего в Люблине в рамках программы реновации будут расселены 57 домов.