В Великом Новгороде нашли древнейшую печать Ярослава Мудрого

В белых перчатках, с невероятной осторожностью крошечный артефакт выкладывают на мягкую поверхность. Любые просьбы прикоснуться отметаются тут же.

Такого ажиотажа в щедром на археологические находки Великом Новгороде давно не наблюдалось. Повод есть. Причем серьезный.

"Благодаря нашим замечательным коллегам из Института археологии Российской академии наук найдена древнейшая печать Ярослава Мудрого. Памятник, который стоит очень многих кладов, на самом деле, по своей ценности. Это удивительное чудо", - отметил Сергей Брюн, генеральный директор Новгородского музея-заповедника.

Чудо состоит в том, что существование этой находки предполагалось. Но лишь теоретически. Ученые сломали немало копий, споря о том, можно ли найти этот артефакт. Ярослав Мудрый правил в Новгородском княжестве 9 лет с 1010-го. Печатей с его изображением не так много, но именно новгородский период всегда был белым пятном. Хотя нумизматам уже два века известны монеты, названные "Ярославле сребро".

"Это чекан Ярослава Владимировича Мудрого примерно 1014-го года. В период его столкновения с Владимиром. Еще Иван Иванович Толстой - великий русский нумизмат - в конце 19 века писал, что поскольку есть такая монета, то она, скорее всего, сделана по образцу печати. Ярослав не мог быть в Новгороде и не иметь свою печать. Потому что занимался государственной деятельностью", - пояснил Пётр Гайдуков, доктор исторических наук, заместитель директора ИА РАН, член-корреспондент РАН.

На Ярославовом дворище копали постоянно, просеивая метр за метром. Сплошной песок, самый ранний слой - век 15-й. От 11 или 12 - ни песчинки. Хотя письменные источники указывали именно на это место. И, наконец, редкая удача.

Местные уверены - без провидения не обошлось. Ситуация, конечно, привычная. В рамках благоустройства в Новгороде вырыли очередную траншею для прокладки коммуникаций. Дали поработать археологам. Но именно у порога Никольского собора, возведенного правнуком князя Ярослава, обнаружили то, что все так долго искали. Крошечную свинцовую печать. Андрей Берёзкин за свою жизнь чего только ни находил - и берестяные грамоты. И горшок, полный серебра. Но момент, когда обнаружил печать Ярослава Мудрого, никогда не забудет.

Когда находку расчистили, оказалось, что на одной стороне - Святой Георгий, на другой - княжеский знак в виде трезубца. Сейчас каждый миллиметр уникальной печати изучают специалисты.

Сколько интереснейшей информации даст ученым эта печать, представить сложно.