Раскрыты подробности программы фестиваля "Спасская башня"

"Спасская башня". Семнадцатый сезон. Он обещает быть невероятно ярким! Музыкальная классика, парадные дефиле, строевые марши, зажигательные африканские ритмы, национальные танцы, пиротехнические и лазерные эффекты. 25 коллективов. Полторы тысячи участников - из России, стран Европы, Африки, Азии и Ближнего Востока.

Это хранители средневековых традиций Италии - ансамбль исторических флагоносцев. Они из небольшого старинного городка Кори, расположенного недалеко от Рима. C успехом выступали и на Олимпийских играх, и перед папой Римским, и уже дважды принимали участие в фестивале "Спасская башня". Фантастический полёт флагов! И чудеса акробатики. Такое необычное и эффектное мастерство великолепно сочетается с барабанными ритмами.

"Традиция использовать флаги появилась в эпоху Возрождения. Мы очень внимательно относимся к их созданию. Их делают вручную специальные мастера. А разные цвета символизируют районы нашего города", - рассказал Марко Корби, музыкальный директор Ансамбля исторических флагоносцев города Кори.

А это национальная гордость африканской республики Буркина-Фасо - президентский оркестр. На родине выступают на самых ответственных официальных церемониях. У них всегда невероятная энергетика.

А командир, кстати, выпускник Московской консерватории, факультета военного дирижирования. Говорит - это серьезный опыт. Интервью дает сразу на двух языках:

"У вас очень строгая и серьезная система, которая помогает нам. И эта система помогает нам обучать музыкантов и вообще работать с оркестром".

Спасская башня" - это еще и знакомство с удивительными музыкальными инструментами. Оркестр Полицейской академии Шарджи использует не только арабские барабаны и электроскрипку.

"Мы привезли необычные инструменты - арабскую дудочку найт и щипковый струнный уд. А исполнять на фестивале будем и российскую музыку тоже, ведь на самом деле наши культуры очень близки", - говорит Хусейн Али Салех Мохамед Абдалла Аль-Раиси, руководитель Оркестра Полицейской академии Шарджи

Один из российских участников - Центральный оркестр Военно-морского флота имени Римского-Корсакова. Главная тема фестиваля – 80-летие победы в Великой Отечественной войне. А этот оркестр был создан именно тогда - в военные годы. Из моряков-фронтовиков, находившихся на лечении в тылу. Участвовал в легендарном Параде Победы в 1945-м. И вот новые поколения музыкантов репетируют и выступают на главной площади страны

"В этом году центральный оркестр Военно-морского флота подготовил особую программу, она у нас основана на посвящении детям. Классический марш Дунаевского, ну и особняком стоит песня "Капитан", всем, наверное, известная. Поэтому и морская тематика затронута, и вот детская", - рассказал Александр Кочубей, артист Центрального оркестра Военно-морского флота имени Римского-Корсакова.

Одно из самых ярких событий фестиваля - завтра ровно в полдень состоится торжественное шествие оркестров на ВДНХ. А в воскресенье зарубежные музыканты выступят сразу в девяти столичных парках. И, конечно же, вплоть до 31 августа каждый вечер на Красной площади - масштабное шоу. Музыка - она всегда объединяет.