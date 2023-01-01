Лолита Милявская пришла на открытие "Новой волны" в Казани и сразила наповал

В Казани стартовал музыкальный конкурс "Новая волна". По ковровой дорожке престижного мероприятия прошлись многие отечественные звезды, в том числе Ани Лорак, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и многие другие. Ведущими шоу стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев.

Не осталась в стороне и Лолита Милявская. Популярная исполнительница появилась на мероприятии в эффектном пестром наряде и без грамма косметики. Увидевшие свежие фото певицы с фестиваля поклонники в Сети буквально ахнули. Причем мнения разделились. Одни сочли, что для важного события Лолита могла бы выбрать и более торжественный образ. Другие же рассыпались в комплиментах, отметив моложавый вид артистки.

Отметим, что после "отмены" карьеры Милявской постепенно восстанавливается. Певицу снова зовут участвовать в концертах и на съемки. Лолита рада вернуться к зрителям. Не раз в своих интервью она заявляла, что работа для нее все.

Напомним, Лолиту Милявскую "отменили" в конце 2023 года, после того, как артистка была замечена на "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой. Тогда певица лишилась не только сольных концертов, но и работы на телевидении.